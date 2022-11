Anche gli incontri di Champions League del mercoledì hanno portato bene alle italiane... o almeno hanno registrato il meglio di quanto potessero ottenere in base alla classifica del gruppo.

Così il Milan si è qualificato alla fase ad eliminazione diretta, secondo nel Gruppo E dietro gli inglesi del Chelsea, battendo a San Siro il Salisburgo per 4-0, dopo un primo tempo di palese sofferenza.

Anche per la Juventus si può trovare il lato buono nell'esser stata eliminata dal massimo torneo continentale: il fatto di essersi comunque classificata per disputare l'Europa League, nonostante l'ennesima sconfitta subita ad opera del PSG, che a Torino ha superato i bianconeri per 2-1... ma solo perché i francesi credevano di essersi qualificati primi nel girone. La goleada del Benfica sul Maccabi Haifa ha però scombussolato i piani dell'undici di Galtier che non saranno teste di serie nei sorteggi agli ottavi previsti per lunedì 7 novembre.

Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Inter, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Milan, Napoli, PSG, Porto, Real Madrid, Tottenham Hotspur... le squadre qualificatesi agli ottavi di Champions: 4 tedesche, 4 inglesi, 3 italiane, 2 portoghesi, 1 spagnola, 1 francese e 1 belga.



Queste le dichiarazioni di Pioli, Milan, nel post gara:

"Chiunque incontreremo sarà un avversario stimolante e difficile, ma noi siamo i campioni d'Italia e dobbiamo cercare di andare il più avanti possibile. Vogliamo giocarcela anche nel prossimo turno. Volevamo dimostrare di essere cresciuti in Champions rispetto alla scorsa stagione e superare questo girone è molto importante. Al di là di chi sarà il nostro avversario, dobbiamo essere ambiziosi e non avere paura di puntare in alto.Oggi abbiamo creato molto nel primo tempo ma abbiamo concesso qualcosa di troppo. Però volevamo essere sempre pericolosi. Adesso dobbiamo pensare al campionato, l'obiettivo è ripartire dopo la sconfitta di Torino e cercare di fare bene nelle ultime tre partite prima della sosta per rimanere in scia al Napoli. In Champions chi ci affronterà troverà un Milan voglioso e convinto. Ho giocatori forti che possono ancora fare di più".

Così, Massimiliano Allegri, Juventus:

"Bene la prestazione, ma bisogna essere arrabbiati, perché siamo fuori dalla Champions; vogliamo giocare contro le migliori, ma siamo usciti meritatamente e questa rabbia non deve passare. Col PSG abbiamo concesso qualcosa di troppo, e abbiamo preso due gol; comunque adesso pensiamo in positivo e guardiamo all'Inter, avversaria molto fisica, che gioca ben; il rientro di Chiesa è un bel segnale per noi e per il calcio italiano. L'ho convocato perché ieri l'ho visto bene; questo test gli serviva, è andata bene. Per domenica contiamo di recuperare Di Maria e Bremer, da lunedì tornerà Paredes. Recuperiamo le forze".