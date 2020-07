Domenica 12 Luglio i ragazzi di Yallers Sicilia, startup avente come obiettivo la promozione e la valorizzazione del territorio italiano, hanno fatto tappa a Milazzo.

Il gruppo, che tra Facebook e Instagram, conta oltre trentamila seguaci, dopo aver incontrato l’Assessore al Turismo Pierpaolo Ruello e la collega alle Politiche Giovanili Ginevra Schiavon, ha proseguito con la visita al Complesso Monumentale.

“Ci ha fatto piacere conoscere e renderci disponibili con i ragazzi di Yallers - afferma l’Assessore Ruello -. È un buon modo per promuovere la Cittadella Fortificata e Milazzo. In una estate in cui il turismo di prossimità rappresenta la spina dorsale della stagione è positivo che si venga da altri angoli della Sicilia per scoprire e conoscere la città”.

Nel corso della giornata, dopo la visita al sito culturale, la tappa successiva è stata alla scoperta dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo.

Dopo il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, il commissario regionale nominato dall’Assessorato alle Autonomie locali, per accelerare l’iter relativo all’approvazione dei bilanci al Comune di Milazzo, è stato a Palazzo dell’Aquila, per convocare il Consiglio comunale e dare ai consiglieri i 30 giorni di tempo per procedere all’approvazione del rendiconto di gestione 2018.

Il dottor Carmelo Messina, preso atto che il segretario generale, ha trasmesso la documentazione all’ufficio di presidenza, ha disposto la convocazione in seduta ordinaria del civico consesso per il 16 luglio, avvisando i consiglieri che la delibera relativa al documento contabile del rendiconto riguardante l’esercizio finanziario 2018 dovrà essere approvato nel termine massimo di 30 giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Decorso tale termine, ad adottare il provvedimento sarà lo stesso commissario.