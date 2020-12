Dopo i primi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani: dai New York Film Critics Circle Awards ai Chicago Film Critics Association Awards si consolidano le nostre previsioni in vista degli Oscar 2021. Su questa lunghezza d'onda attualmente ci sono almeno 16 film che possono ambire alla nomination agli Oscar come miglior film.

Nella nostra potenziale classifica abbiamo inserito le pellicole che hanno ottenuto il maggior numero di premi e candidature durante la prima parte della Stagione dei premi e che quindi hanno più chance di conquistare i membri degli Academy.

In pole position ci sono il road movie di Chloé Zhao Nomadland che sta letteralmente dominando l'Awards Season. Segue l'iconico omaggio alla Hollywood degli anni 30' e 40' dal titolo Mank di David Fincher, tallonato da tre opere corali: il dramma giudiziario di Aaron Sorkin The Trial of the Chicago 7, l'adattamento cinematografico dell'omonima piece teatrale di August Wilson Ma Rainey's Black Bottom con il compianto Chadwick Boseman, e l'opera prima di Regina King One Night in Miami.