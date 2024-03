Per la gara agli Oscar nella categoria Miglior attrice Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon è pronta a fare la storia diventando la prima attrice nativa americana a conquistare l’ambita statuetta, dopo aver vinto il SAG Award e il Golden Globe.

L'unica che può rovesciare quest'atteso verdetto è Emma Stone per Povere Creature! dopo aver ottenuto 3 key awards come il BAFTA, il Golden Globe e il Critics Choice Award.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favorite per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Actress.