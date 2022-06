"Abbiamo sofferto all'inizio – ha detto il CT Mancini nel post partita di Nations League tra Italia e Germania, terminata 1-1 - ma i miei sono stati bravi, giocando una partita alla pari con una grande nazionale. Abbiamo giovani bravi e li faccio giocare, speriamo che crescano in fretta. La strada è lunghissima".

Nella prima parte di gara sono i tedeschi a prendere l’iniziativa e solo dopo la mezz'ora gli azzurri crescono, affacciandosi dalle parti di Neuer, tanto che al 35’ vanno ad un passo dal vantaggio con Scamacca. La Germania risponde tre minuti dopo con Muller e Goretzka che fanno ciò che vogliono in area di rigore, favorendo il sinistro di Gnabry che dall’altezza del dischetto calcia alle stelle sprecando un’ottima occasione.

Più intraprendente l'Italia nei secondi 45 minuti, premiata al 65' dalla rete di Pellegrini favorita dal cross dalla destra del subentrato Wilfried Gnonto, classe 2003 e 40° debuttante della gestione Mancini. Il vantaggio però dura solo tre minuti con Kimmich che da pochi passi super Donnarumma per l’1-1 della Germania. Un risultato comunque giusto

Da segnalare la bella prova di Gnonto, approdato tra i "grandi" direttamente dall'under 19: "Devo tutto ai miei genitori", ha detto il giovane esterno, "che mi hanno tanto aiutato, anche nella scelta di lasciare l'Inter e andare a Zurigo per giocare di più. A questa età bisogna giocare e io ho preso un grande rischio. Ero all'Inter, a casa mia, però ad un certo punto bisogna prendere una decisione anche difficile. Sapevo che Kehrer era già ammonito, quando ho ricevuto la palla non ho pensato ad altro. Ero deciso a scartarlo e quel pallone lì è la cosa più difficile per un portiere e un difensore. Se sei un attaccante devi fare la differenza e oggi ci sono riuscito".

Martedì a Cesena, sempre per la Nations League, l'Italia affronterà l’Ungheria che a Budapest, nell’altro incontro del girone, ha battuto a sorpresa l’Inghilterra per 1-0 grazie ad un gol di Szoboszlai.







Crediti immagine: twitter.com/lelleonoraa/status/1533130893124153347