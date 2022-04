Alle fine della Q2, dopo un susseguirsi di emozioni, è stato Johann Zarco (Pramac Racing) a conquistare la pole del GP del Portogallo sul circuito dell'Autodromo Internacional do Algarve, a Portimao.

Il francese ha negato a Joan Mir (Suzuki Ecstar), classificatosi secondo, la sua prima pole in MotoGP solo per pochi millesimi, mentre il terzo sulla prima fila della griglia sarà Aleix Espargaro (Aprilia Racing).

La pista che si stava asciugando ha creato non pochi problemi ai piloti in queste qualifiche. In Q1 ne hanno fatto le spese Pecco Bagnaia (Ducati) e Enea Bastianini (team Gresini), protagonisti di due brutte cadute che, nonostante i timori iniziali, non impediranno loro di prendere il via al Gran Premio, anche se per loro la gara appare compromessa dovendo partire dalle ultime posizioni.

Dalla Q1, sono invece emersi Alex Marquez (LCR Castrol Honda) e Luca Marini (Mooney VR46 Racing).

In Q2, da registrare anche la caduta di Pol Espargaro (Honda) che ha costretto i commissari a esporre la bandiera gialla proprio nel momento in cui Marc Marquez tentava di piazzare con l'ultimo tentativo il miglior tempo.

A tenere alta la bandiera della Ducati ufficiale ci ha pensato Jack Miller, classificatosi quarto.

Questi tempi e distacchi dei primi dieci piloti in griglia:

Johann Zarco (Pramac Racing) - 1:42.003 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.195 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.232 Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.500 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.713 Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 0.713 Alex Marquez (LCR Castrol Honda) + 0.900 Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 1.176 Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 1.829



Domenica la gara prenderà il via alle 14:00.