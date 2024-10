In questi termini, da parte dell'Iran, è stato descritto l'attacco missilistico del 1 ottobre contro Israele:

Il Corpo iraniano delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) ha dichiarato di aver iniziato a colpire importanti obiettivi militari con decine di missili.In precedenza, l'esercito israeliano aveva affermato che l'Iran aveva iniziato a lanciare missili sulla Palestina occupata [Israele, ndr].Riprese video provenienti da diverse città dell'Iran, come la capitale Teheran, mostrano una raffica di missili lanciati contro l'entità sionista.Teheran, Isfahan, Tabriz, Shiraz, Khorramabad, Arak, ecc. in tutto l'Iran hanno assistito al lancio di missili nel cielo.In una dichiarazione, l'IRGC ha affermato poco fa che l'attacco missilistico era una rappresaglia per i diversi omicidi compiuti dal nemico sionista e per i crimini in Palestina e in Libano."In risposta al martirio di Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e del comandante delle Guardie della Rivoluzione islamica Abbas Nilforushan, abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati", ha affermato l'IRGC in una nota.Le Guardie della Rivoluzione islamica dell'Iran hanno avvertito il regime israeliano di una rappresaglia iraniana più severa nel caso in cui rispondesse all'attacco:"La grande nazione islamica ... dell'Iran dopo non aver reagito immediatamente alla violazione della propria sovranità in seguito all'assassinio del dottor Ismail Haniyeh da parte del regime sionista ... e dopo i nuovi crimini del regime sionista commessi con il sostegno degli Stati Uniti con i massacri in Libano e a Gaza e il martirio del Grande Mujahid, il leader dell'asse della resistenza e l'orgoglioso segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah e il martirio del comandante e consigliere dell'IRGC in Libano, il maggiore generale dell'IRGC Abbas Nilfroushan, l'aeronautica militare dell'IRGC ha lanciato decine di missili balistici per colpire importanti obiettivi militari e di sicurezza nel cuore dei territori occupati, i cui dettagli saranno dichiarati successivamente".

Si segnala che questa operazione è stata condotta con l'approvazione del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale e la notifica allo Stato maggiore delle forze armate, nonché con il supporto dell'esercito della Repubblica islamica dell'Iran e del Ministero della Difesa."Si avverte che se il regime sionista reagirà militarmente a questa operazione, in conformità ai diritti legali del Paese e alle leggi internazionali, dovrà affrontare ulteriori attacchi devastanti e distruttivi", ha concluso l'IRG.###Testimoni hanno udito diverse esplosioni consecutive nella capitale del regime israeliano, Tel Aviv, dopo che l'Iran ha lanciato decine di missili contro obiettivi nella Palestina occupata.Secondo quanto riportato dai media palestinesi, i sistemi di difesa aerea israeliani non sono riusciti a intercettare alcuni missili lanciati dall'Iran, causando ingenti danni a diversi obiettivi a Tel Aviv. L'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è stato chiuso mentre i coloni che vivevano in città fuggivano in cerca di rifugi. I palestinesi di Ramallah e Nablus si sono riuniti per celebrare il lancio di missili contro le posizioni israeliane dopo aver assistito all'atterraggio riuscito dei razzi in alcune località di Tel Aviv. I media israeliani hanno affermato che fino a 400 missili sono stati lanciati contro obiettivi nella Palestina occupata. Le forze di occupazione israeliane hanno stimato che 200 missili sono stati lanciati in due round separati.

Quali siano eventuali danni causati dall'attacco adesso è impossibile saperlo, e lo sarà anche in futuro, perché se sono stati effettivamente colpiti degli obiettivi militari, Israele sarà l'ultimo ad ammetterlo.

L'IDF afferma che i missili sparati dall'Iran sono stati 180 e solo "gran parte" di questi sono stati intercettati, non tutti.

Il governo israeliano, secondo i media locali, è da ore rintanato sotto terra a Gerusalemme, per decidere se e come rispondere all'attacco iraniano, mentre avrebbe già stabilito di inviare ulteriori rinforzi a supporto dell'attacco di terra in Libano.

Intanto, 8 israeliani sarebbero stati uccisi in un attacco portato da miliziani provenienti da Hebron che, a colpi di arma da fuoco, hanno agito presso la stazione della metropolitana leggera a "Shederot Yerushalayim" a Giaffa, e in una sinagoga in Gaza Street a Tel Aviv. Il bilancio delle vittime, che include anche diversi feriti, è provvisorio.