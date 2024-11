Il 14 novembre 2024 si è tenuto, presso la Sala del Consiglio del Municipio XII in Roma, il Convegno dal titolo: “Non farti del male”. Il Convegno ha messo a fuoco il malessere imperante tra i giovani di oggi che si declina principalmente in: anoressia, bulimia, autolesionismo e altre malattie delle emozioni.

Le ricerche più recenti hanno evidenziato tra i giovani, segnatamente, un’anestesia dei sentimenti e, tra le altre, una delle soluzioni al problema sarebbe quella di produrre dei “vaccini sociali” che toccherebbe ai decisori politici mettere in atto con interventi mirati. Assenza di amore, di desiderio, eccessi comportamentali di tipo compulsivo portati oltre ogni limite: questi sono alcuni dei segnali che dal profondo insorgono nel mondo giovanile. Una parte del Convegno ha affrontato la tematica dell’«autolesionismo», appartenente al malessere esistenziale dei giovani che si presenta con una multidimensionalità causale. C’è uno stato di sofferenza in larghi strati della società che resta misterioso e, in particolare, il dolore indotto su sé stessi sembra anche in rapporto con la globalizzazione della sofferenza che si percepisce sempre di più attraverso i media.

La Dr.ssa Simona Buonocore ha parlato dell’autolesionismo al tempo dei social. Da una ricerca del Centro Nazionale Dipendenze e Doping risulta che il 6,1% dei ragazzi ammette di aver partecipato a una pericolosa sfida social a sfondo autolesionista e sempre più una fascia di gioventù è agita e violenta contro se stessa e i dati parlano di oltre 500000 adolescenti che praticano autolesionismo in diverse forme come incidersi e macchiarsi la pelle.

Dopo l’introduzione di Pierangelo Massaro, vicepresidente del Consiglio del Municipio XII, sono intervenuti il prof. Michele Giacinto Bianchi, psicologo clinico e psicoanalista, il Dr. Alessandro Raggi psicoterapeuta e psicoanalista- responsabile ABA, la Dr.ssa Paola Binetti, ex senatrice, neuropsichiatra, la Dr.ssa Simona Buonocore, psicologa forense, criminologa e psicoterapeuta e Mons. Francesco Pesce. Ha moderato la Dr.ssa Mariagrazia Mazzaraco, giornalista e presidente dell’Associazione “L’Albero Verde della Vita” ETS.