Anche oggi la mobilità romana è al centro di novità importanti: tra cantieri che partono davvero, bandi pubblicati, piani per eventi eccezionali e modifiche al servizio ferroviario, ecco cosa c’è da sapere per chi si muove nella Capitale.

Tramvia Togliatti, buona la terza

Dopo nove mesi di attesa e due false partenze, i lavori della tramvia Togliatti entrano finalmente nel vivo. Questa volta le ruspe sono davvero in azione e si spera che il cronoprogramma possa essere finalmente rispettato.

Roma-Lido, nuova fermata in vista

È stata pubblicata la gara per progettare e realizzare la nuova stazione Giardino di Roma sulla linea Roma-Lido. Un tassello importante per migliorare l’accessibilità e l’interscambio nell’area sud della città.

Mobilità per l’intronizzazione del Papa

In vista dell’intronizzazione di Papa Leone XIV, è stato annunciato un piano di mobilità straordinaria: sarà potenziato il trasporto pubblico da e per il Vaticano per agevolare l’afflusso di fedeli e visitatori.

Lavori sulla rete tram, cambiano le linee 3 e 8

Dal 14 maggio scattano modifiche alle linee tram 3 e 8: si interviene sull’infrastruttura elettrica nell’area del Circo Massimo e del Colosseo. Possibili disagi per i viaggiatori.

FL7 e FL8, servizio ridotto di sera

Da lunedì 13 maggio a domenica 6 luglio, modifiche serali per le linee FL7 e FL8 verso Napoli e Nettuno. I lavori impatteranno principalmente le corse serali, con possibili sostituzioni o soppressioni.

