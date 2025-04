CASERTA - Il 2 maggio 1945 un’alba di pace. Caserta annuncia la fine della guerra in Europa. Questo il tema per le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario. Caserta, nella storia d’Italia, - così dal Comitato Organizzatore - ha avuto il privilegio di essere stata la sede in cui è stata scritta questa importante pagina di storia.



L'armistizio fu fissato per il 2 maggio alle ore 12.00, ora di Greenwich. Il feldmaresciallo Alexander alle ore 18.30 del 2 maggio 1945, rese di pubblico dominio la prima capitolazione delle forze armate tedesche. Il 2 maggio 1945 da Caserta, sede del Quartier Generale delle Forze Alleate, il Comandante Supremo Generale Sir Harold Alexander annunciò ai cittadini la fine della seconda guerra mondiale in Italia.



Le attività in programma, frutto dell’impegno dei membri del Comitato Organizzatore per la celebrazione dell’80° Anniversario della Resa Tedesca in Italia, costituitosi l’8 giugno 2023, - di cui è presidente il Gen.B.(c.o.) lppolito Gassirà e anche della Sez.UNUCI di Caserta- hanno l’obiettivo di commemorare un evento storico che oltre a segnare la fine della guerra in Italia, potrebbe, in proiezione temporale, aver influito sull’assetto geopolitico dell’Europa. Qualificato il gruppo dei numerosi relatori che si succederanno nella due giorni del 6 e 7 maggio prossimo nell’ Auditorium della Scuola Specialisti Aeronautica Militare di Caserta.



Quasi tutte completate le numerose attività della complessa macchina organizzativa, in opera per le Celebrazione del 80° Anniversario della firma della resa incondizionata delle armate tedesche in ltalia. Un lavoro veramente certosino con un corposo programma, come si legge nella nota del Comitato Organizzatore con:



2 maggio 2025 - Sala Consiliare Comune di Caserta, ore 10 - Commemorazione 80° Anniversario 29 aprile 1945 e scoprimento lapide in memoria di Max Waibel.



6 maggio 2025 - Auditorium Centro Polifunzionale Scuola Specialisti Aeronautica Militare, viale Ellittico Caserta, ore 09:30 – La cerimonia di apertura del Convegno "2 Maggio 1945, un’alba di pace. Caserta annuncia la fine della guerra in Europa".



Questa la scritta incisa sulla lapide in memoria di Max Waibel - Capo d’Arma della Fanteria Elvetica - Artefice Della Storica Azione Diplomatica. E il caso ha voluto che nascesse a Istingen proprio il 2 maggio dell’anno 1901.



“Auspici, la Società di Storia Patria di Terra di Lavoro, l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – deliberante il Comitato Organizzatore per la celebrazione dell’80° Anniversario della Resa Tedesca in Italia - il Comune di Caserta - in memoria di Max Waibel (Itingen, 2 maggio 1901 – Lucerna, 20 gennaio 1971) - Capo d’Arma della Fanteria Elvetica - Artefice Della Storica Azione Diplomatica che abbreviò la guerra in Europa di sei-otto settimane impedendo ulteriori spargimenti di sangue e distruzioni – pose - 2 Maggio 2025”



La storia di questo non facile armistizio, scritta con lo spirito di condividere nella verità gli insegnamenti degli evenimenti stessi, ci ricorda che questo è stato un episodio determinante per l'inizio della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, un evento diretto e gestito dall'AFHQ di Caserta, fu la firma della resa incondizionata del Gruppo di Armate C Tedesche. - L'Allied Force Headquarters (AFHQ) è stato il quartier generale responsabile del controllo delle forze alleate nel teatro del Mediterraneo della seconda guerra mondiale dall'agosto del 1942 alla fine della guerra in Europa nel maggio del 1945.



Il Primo Ministro Inglese Churchill, parlando alla Camera dei Comuni - (in inglese: House of Commons) è la camera bassa del Parlamento del Regno Unito, di cui è il ramo dominante - illustrò l'evento con le seguenti frasi: "Nella storia della guerra, questa capitolazione è unica, con essa non solo si ritira dal campo di battaglia un esercito enorme ma viene anche liberato un territorio straordinariamente esteso e di estrema importanza. Questa capitolazione, senza dubbio, influirà favorevolmente sul corso dei futuri avvenimenti. Possiamo guardare impazienti all'arrivo dei prossimi giorni".







Nella foto Max Waibel - Capo d’Arma della Fanteria Elvetica - Artefice Della Storica Azione Diplomatica