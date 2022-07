Venerdì 29 luglio 2022 torna Lifeworld Festival, uno degli eventi più attesi per chi tra Bergamo e valli vuol vivere un'estate 2022 piena di musica e ritm… nel fresco della Val Seriana. La location è sempre Life Club di Rovetta (BG).



Sul palco, tanti dj attivi in tutta Europa e non solo.: c'è Giada Brincè, una delle dj girl italiane più richieste. C'è poi Rudeejay, dj e produttore bolognese, conosciuto grazie a dischi e dj set che lasciano il segno. Con loro anche lo scatenato Edmmaro, Michael Antley, Menny, Robbie Dox e Stefano Marini. Al microfono c'è Carlotta Voice, Julia Joy è protagonista con il suo violino e non manca l'energia di Pippo Tendenza. Si balla già dalle 21 e fino a tarda notte.



Giunto alla sua ottava edizione, Lifeworld è ormai un evento consolidato e l'edizione 2022 a Rovetta il 29 luglio è già molto attesa. "Ospiteremo alcuni dei più richiesti dj/produttori del panorama italiano, alcuni affermati, altri in rampa di lancio per diventarlo a breve. La novità di questa edizione è che metteremo in scena anche show e performance di qualità assoluta", spiega Damiano Vassalli di DV Connection, l'organizzatore. "È sempre un onore per me e DV Connection poter organizzare al Life Club un'evento in continua crescita. Ringrazio in particolare Paolo Visinoni, il Life Club e tutti i compagni di viaggio in questa entusiasmante avventura", conclude Damiano Vassalli.



Lo slogan dell'edizione 2022 di Lifeworld '22, l'ottava mette già allegria: life is a circus, la vita è un circo... e sul palco del festival prenderanno vita show e performance da non perdere.



29/7 Lifeworld @ Life Club

via Vogno 7, Rovetta (Bergamo)

Info: +39 3494410654, +39 3355847474

www.lifeworldfestival.com

www.instagram.com/dvconnection/

www.dvconnection.it