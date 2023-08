“Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia…”

Il saggio di danza crea ricordi indelebili dando la possibilità agli allievi di condividere le loro emozioni con i compagni e i genitori

“La danza inizia dove finiscono le parole” perché è una delle più alte forme d’arte e ispirazione di vita, la natura della danza è istintiva ed il senso più vero e profondo presente già quando si viene al mondo. “Ballare è la poesia dei piedi” disse un famoso regista, proprio per incentivare questa arte la scuola di danza dancing For a Dream diretta da Emily Basile ha presentato al S. Aniello a Castel Volturno, quattro allieve che si sono diplomate coronando il loro sogno :

Nunzia Cerlino in classico con la Carmen; Deborah Russo in classico con Don Quixote; Antonella Pia Cavaliere e Francesca Castiello in modern con OLTRE.

Ha dichiarato Emily: «È stato un anno ricco di tante emozioni e tante soddisfazioni ... vedere un allievo crescere tecnicamente, fisicamente e mentalmente riempie il cuore d'orgoglio». L’insegnate di danza classica e moderna Basile è coadiuvata dai suoi fedelissimi collaboratori Enzo Padulano, docente di classico e video dance, e Andrea Arionte docente di contemporaneo. «Insieme siamo una grande sguarda viviamo di passioni, rispetto e professionalità» ha precisato la direttrice della scuola.

Durante l’anno accademico gli allievi si sono impegnati nella partecipazione a gare e concorsi, oltre a prepararsi per gli esami interni che hanno sostenuto con una commissione esterna per il passaggio di livello. Conclude Basile: «il nostro obbiettivo è soddisfare i nostri allievi e i genitori che con gran sacrifico sostengono lo studio dei proprio figli affidandoceli».

La dancing For a Dream ha sede a Licola in via S. Nullo, riaprirà le iscrizioni il 4 settembre, i corsi sono suddivisi in fasce d’età, dai tre anni in su, e per livelli di preparazione. Questi i corsi che offre la scuola: Predanza (3/5 anni ); Danza classica; Tecnica classica; Repertorio; Passo a due; Danza modern-jazz; Danza contemporanea; Video dance; Hip-Hop; e inoltre taekwondo e zumba. E buona danza a tutti ...

