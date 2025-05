Con l’entrata in vigore del Decreto Scuola (DL 45/2025), le scuole paritarie sono chiamate a un aggiornamento profondo della propria organizzazione, con nuove responsabilità per dirigenti, docenti e personale ATA. Il decreto incide su numerosi aspetti della governance scolastica, in particolare sul piano della digitalizzazione e della gestione amministrativa. Per accompagnare le istituzioni in questa fase di transizione, Gruppo Spaggiari Parma, punto di riferimento per l’innovazione e la digitalizzazione nella scuola italiana, propone un ciclo di tre webinar rivolti a tutta la comunità educante.



Gli appuntamenti, gratuiti e fruibili in diretta streaming, hanno lo scopo di offrire un supporto concreto nella comprensione e nell'applicazione della nuova normativa. A guidare gli incontri sarà l’avvocato Valerio De Feo, esperto di ordinamento scolastico e socio fondatore dello studio legale De Feo – Paladini, il primo in Italia a occuparsi esclusivamente di tematiche scolastiche.



Il primo appuntamento è il 15 maggio con il webinar intitolato “Decreto scuola (DL 45/2025) e scuole paritarie: cosa bisogna fare per mettersi in regola”, dedicato all’analisi delle priorità del Decreto Scuola e alle principali ricadute organizzative per le scuole paritarie. Tra i temi trattati: la gestione documentale secondo le indicazioni del MIM, l’integrazione di registro elettronico e protocollo informatico e le buone prassi per la tutela delle informazioni riservate.



Il secondo incontro sul tema “Uso del digitale a scuola e casi di contenzioso: errori ricorrenti e suggerimenti utili” si terrà il 23 maggio, ore 17.00, e affronterà in maniera puntuale gli errori più comuni legati all’utilizzo del digitale nella scuola, con particolare attenzione alla gestione del sito istituzionale, del registro elettronico e delle comunicazioni via email. Si parlerà anche di responsabilità del personale scolastico, diritto d’autore e tutela legale.



Il ciclo si concluderà il 29 maggio con l’incontro “Gli strumenti per la comunicazione efficace con le famiglie: obblighi da rispettare e vantaggi possibili”, dedicato alla comunicazione con le famiglie, altro punto centrale del Decreto. Durante il webinar saranno illustrati strumenti e strategie per una comunicazione integrata, efficace e conforme alla normativa, che coinvolga sito web istituzionale, registro elettronico, email e social network, nel rispetto della privacy e della trasparenza.



L’iniziativa conferma l’impegno di Gruppo Spaggiari Parma nel sostenere la scuola come ecosistema aperto e interconnesso, dove educazione, impresa e società dialogano per generare valore. “Crediamo che informazione e aggiornamento siano strumenti fondamentali per accompagnare l’evoluzione della scuola – commenta Pier Paolo Avanzi, Presidente del Gruppo –. Offrire spazi di confronto accessibili e di qualità è per noi un impegno costante verso tutta la comunità educante”.



Tutti gli eventi si svolgeranno in modalità live streaming, con possibilità di rivedere le registrazioni on demand. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.



📌 Programma completo e iscrizioni: https://www.spaggiari.eu/eventi/decreto-scuola