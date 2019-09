Renato Russo e Asia Ostertag: prossima coppia?

Mega festa al Old Fashion di Milano, con tanti Vip.... Abbiamo scoperto Renato Russo, ex corteggiatore di Uomini e Donne di Maria De Filippi, in piacevole compagnia di Asia Ostertag, famosissima attrice di film per adulti.

Dopo aver lavorato con i Grandi del cinema Hard, Rocco Siffredi e Franco Trentalance, scopriamo la bellissima "Donna Asia" fra le braccia dell'affascinante corteggiatore Renato Russo.

Ci domandiamo così se saranno loro la prossima coppia che vedremo sui grandi schermi televisivi che faranno tanto parlare di sé? Attendiamo di scoprirne di più...