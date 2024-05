La proposta lanciata dall’Amministrazione di realizzare l’isola pedonale a Capo Milazzo nei fine settimana ha trovato d’accordo gran parte dei milazzesi. Le uniche perplessità sono legate alla necessità di realizzare un’area di sosta per le auto in prossimità della zona, che dovrebbe essere interdetta al traffico veicolare; ma a Palazzo dell’Aquila si ritiene possibile trovare una soluzione: sul promontorio infatti vi sono molti terreni abbandonati, in prevalenza di proprietà della Fondazione “Lucifero”.

Il Sindaco Pippo Midili comunica che nei prossimi giorni formalizzerà una richiesta di incontro con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per affrontare il problema. “Sono certo – afferma – che alla luce di quanto da sempre affermato dal presidente dell’ente sull’apertura della “Lucifero” verso gli interessi cittadini, riusciremo ad individuare uno dei tanti terreni incolti presenti sul promontorio per sottoscrivere una convenzione, che ci permetta di utilizzarlo in maniera temporanea per realizzare un parcheggio, così come deciso nella regolamentazione da noi esitata e presto riceverà l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale.

Ovviamente il Comune curerebbe quanto necessario per allestire il parcheggio. A quel punto veramente potremo dare a coloro, che arrivano a Capo Milazzo, la possibilità di fruirne in maniera piacevole, evitando gli ingorghi, che si registrano per le tante presenze, specie nel periodo estivo. Sono dunque fiducioso che possa esserci una interlocuzione positiva ed addivenire ad una soluzione condivisa”.