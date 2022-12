Prima della riunione con Biden ed altri funzionari di primo piano dell'amministrazione Usa, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva dichiarato che durante l'incontro avrebbe illustrato agli americani la situazione nel Paese, sia quella relativa al campo di battaglia che quella relativa al settore energetico, oltre a ciò di cui riteneva necessario per riprendere i territori occupati, proteggere i civili e le infrastrutture primarie.

Temi di discussione sarebbero stati anche le misure a sostegno dell'Ucraina durante il periodo invernale e quelle di assistenza finanziaria.

Inoltre, Volodymyr Zelenskyy ha detto che avrebbe parlato anche dell'attuazione della Formula di pace ucraina, per aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni, nonché con la creazione di un meccanismo di compensazione e di un tribunale speciale.



Al termine dei colloqui, Zelenskyy ha affermato che tutti gli incontri hanno riguardato la questione del contrasto al terrore russo e del ripristino delle infrastrutture distrutte dell'Ucraina, a partire da quelle del settore energetico:

"Dobbiamo superare questo inverno. Dobbiamo proteggere la nostra gente. Dobbiamo e saremo, per quanto possibile, sempre più concentrati su tali temi - è una questione umanitaria chiave per noi adesso. È una questione di sopravvivenza".

Inoltre, secondo il presidente, durante i negoziati sono state discusse ulteriori sanzioni e pressioni legali nei confronti del Cremlino.

"La Russia deve essere ritenuta responsabile di tutto ciò che fa contro il nostro Stato, contro il nostro popolo, contro tutta l'Europa e il mondo libero".

Zelensky ha inoltre rilevato l'importanza della leadership statunitense nell'attuazione della Formula di pace:

"Stiamo offrendo punti molto specifici - e ciò che l'America può fare per aiutarci a soddisfarli. Offriamo il Global Peace Formula Summit, e sono grato ai nostri alleati americani che ci ascoltano - e sentono quanto noi come sia importante mantenere l'iniziativa e cercare modi per ripristinare l'integrità territoriale e l'ordine internazionale dell'Ucraina".

E sugli aiuti militari...

“Sto tornando a casa con una grande notizia. Oggi il presidente Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di assistenza militare all'Ucraina per un importo di circa 2 miliardi di dollari. E l'elemento più importante di questo pacchetto sono i missili Patriot, che rafforzeranno in modo significativo la nostra difesa aerea. Questo è un passo importante nella creazione di un efficace scudo aereo per l'Ucraina. Questo è l'unico modo per privare lo stato terrorista del suo principale strumento di terrore: la capacità di attaccare le nostre città, la nostra energia e il nostro popolo".

Inoltre, Zelensky ha aggiunto che una parte importante della conversazione con il presidente degli Stati Uniti ha poggiato sul coordinamento di ulteriori passi strategici.

"Abbiamo parlato in dettaglio di cosa ci aspettiamo dal prossimo anno e per cosa ci stiamo preparando. Questo è importante per tutti gli ucraini. E questo è di grande aiuto".

Infine, il presidente dell'Ucraina ha espresso la speranza che il Congresso degli Stati Uniti approvi un pacchetto di sostegno finanziario per un importo di quasi 45 miliardi di dollari.