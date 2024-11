Il Giubileo 2025 si prospetta non solo come un evento spirituale e culturale di grande rilevanza, ma anche come una svolta per il #trasportopubblico della Capitale.

Entro l'anno, partiranno i cantieri per ben tre nuove linee tramviarie, un'iniziativa cruciale per migliorare la mobilità sostenibile a Roma.

Questo progetto rappresenta un passo importante per rafforzare la rete del trasporto su #ferro, riducendo la dipendenza dai mezzi su gomma e contribuendo a una mobilità più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Le nuove linee si inseriscono in un piano più ampio volto a rinnovare e potenziare il trasporto pubblico romano, offrendo ai cittadini soluzioni più moderne e rapide per spostarsi in città.

Investire sulle infrastrutture del #trasporto è fondamentale per il futuro di Roma: non solo per rispondere alle esigenze di chi vive la città ogni giorno, ma anche per accogliere i milioni di pellegrini e turisti attesi per il Giubileo.