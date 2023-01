Dopo aver ricevuto un giallo cinque minuti prima della mezz'ora per una trattenuta su Ebuehi che gli era scappato via, al 40' Skriniar ha pensato bene di emulare Bruce Lee calciando con un goffo quanto inutile tentativo di rinvio la testa di Caputo, già fasciata per un precedente incidente di gioco, costringendo così l'arbitro Capuano ad estrarre il secondo giallo e a mandarlo fuori dal campo.

L'Inter ha dovuto pertanto affrontare il resto dell'ultima partita del girone di andata di Serie A, che la vedeva impegnata contro l'Empoli, con un uomo in meno. Nonostante ciò, ha continuato a giocare come se l'organico fosse al completo, senza badare troppo all'avversario, anche perché i toscani non davano l'impressione di voler vincere quanto piuttosto di volersi accontentare di un pareggio... senza però rinunciare a sfruttare eventuali occasioni.

Una è arrivata al 66' con un tiro forte di Baldanzi, appena entrato. La conclusione, potente, poteva essere pericolosa se fosse stata diretta su uno dei lati della porta, magari appena sotto la traversa. Invece era un rasoterra centrale che Onana si è fatto passare sotto un braccio! A quel punto, dopo aver visto che i suoi non riuscivano a recuperare il risultato, Inzaghi ha messo in campo tutta l'artiglieria pesante, ma neppure Dzeko e Lukaku sono riusciti a regalare ai nerazzurri almeno un punto.

L'Inter rimane a 37 punti in classifica, raggiunta dalla Roma al terzo posto, mentre l'Empoli chiude il girone di andata al nono posto con 25 punti, grazie al secondo successo consecutivo in campionato senza subire reti.

Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine della partita persa per 1-0:

"Diciamo che non eravamo nella nostra migliore serata. Abbiamo trovato un avversario di valore che ha giocato bene. Poi noi siamo rimasti in 10 nel primo tempo e abbiamo preso un gol in ripartenza, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Purtroppo è una sconfitta che rallenta il nostro cammino. Chiudiamo l'andata con 37 punti e con qualche rimpianto, ma sappiamo che al ritorno dobbiamo fare meglio.Loro attaccavano bene la profondità. Anche prima dell'espulsione di Skriniar non eravamo nella nostra migliore serata. Nell'occasione del gol avevamo risposto bene alla ripartenza, ma poi sono stati bravi loro con Baldanzi. Purtroppo questo gol in 10 contro 11 non dovevamo concederlo.Sulla situazione Skriniar? L'espulsione devo rivederla. Al momento sono perplesso, ma non mi va di parlare di arbitri. Sulla situazione contrattuale posso dire che è un professionista esemplare, lavora e gioca sempre nel migliore dei modi. Questa situazione non aiuta, ma ho una società alle spalle che sta cercando di risolverla".





Crediti immagine: twitter.com/fcin1908it/status/1617638329381707777