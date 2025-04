Il nuovo singolo del cantautore toscano

La canzone è una lettera aperta. L’artista scrive ad una ragazza con cui ha avuto una relazione. La storia è finita e lo fa ancora soffrire. Nonostante ciò, lui si propone di starle accanto, di non abbandonarla nella difficolta’ di una malattia che la confonde e debilita, lei infatti è anoressica ed e’ afflitta da una brutta depressione.

Lo scopo di chi canta, ovvero chi scrive, la lettera è quello di risollevare la ragazza da questa dura situazione, mostrandole quanto vale e rassicurandola che potrà sempre contare su di lui.

La canzone è stata scritta da Fabio, musicata insieme a Lorenzo Iuracà ed è uscita per i per i Recording Label

La passione per la musica nasce a Livorno quando Fabio ha 16 anni ed ascolta per la prima volta i Queen, venendo travolto dalla potenza della voce di Freddie Mercury. Questo incontro cambia il suo percorso, aprendogli un mondo nuovo fatto di suoni e significati che esplorerà sempre di più.

Sebbene provenga da una famiglia di musicisti, con un zio violinista d’opera, la sua vera scoperta musicale è avvenuta fuori dal contesto familiare, orientandosi verso una ricerca musicale personale che abbraccia un ampio ventaglio di stili.

La scrittura, per Fabio Spadaccini, è sempre stata un’esigenza più che una passione: un mezzo per liberare pensieri e emozioni, in particolare quelli negativi. La sua musica diventa così una forma di terapia, un modo per trasformare il dolore in creatività.

Un romantico artista che segue le emozioni del momento e il suo gusto personale, che spazia tra vari generi musicali, pur rimanendo più che influenzato, ammaliato da artisti italiani che ama profondamente: da Fabrizio De Andrè, che considera il suo “mito”, a Marco Masini, Zucchero, Bocelli e Giorgia, Spadaccini trova ispirazione nelle voci e nelle melodie che hanno segnato la storia della musica italiana.

La sua musica riflette questo ampio spettro d’ispirazioni, creando un sound che è al tempo stesso personale e universale.

