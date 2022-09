L'Atalanta arriva alla sosta conquistando la vetta della classifica di Serie A con 17 punti dopo il successo per 1-0 ottenuto in casa della Roma, sconfitta sì, ma senza che i giallorossi abbiano demeritato: 21 i tiri totali e 5 quelli indirizzati verso la porta.

Quello di cui la squadra di Mourinho può dispiacersi è la mancanza di precisione, soprattutto con Shomurodov nel finale di partita. La formazione di Gasperini, invece, ha portato a casa i 3 punti con l'unico tiro effettuato nello specchio della porta, pur giocando una partita non certo rinunciataria pur dovendo fare a meno del suo portiere titolare, Musso, sostituito da Sportiello dopo essersi infortunato nei primi minuti di gioco.

Il gol partita è di Scalvini che al 35' supera Rui Patricio con un destro dal limite dell'area. I giallorossi si riversano all'attacco e prima dell'intervallo sfiorano il pari con Ibanez e Abraham, sul quale Sportiello non fa rimpiangere Musso.

Polemiche per un rigore non concesso alla Roma, quasi al termine dei primi 45 minuti, per un intervento di Demiral da Zaniolo giudicato irrilevante dall'arbitro Chiffi.

Nel finale di gara la Roma si riversa all'attacco e Shomurodov ha due occasioni per trovare il pari sia di testa che di destro, ma in entrambe manda la palla fuori, seppur di poco.

Per Gasperini è la quarta vittoria esterna consecutiva, mentre Mourinho deve registrare la prima sconfitta interna della sua squadra dopo diversi mesi (dallo scorso gennaio) e un'espulsione che gli farà saltare la sfida contro l'Inter, con cui la Roma dovrà confrontarsi nella prima sfida dopo la sosta.

Così l'allenatore della Roma ha commentato la gara:

“È stata partita più facile da vincere in questa stagione. Con Monza e Cremonese all’Olimpico non abbiamo dominato per 90 minuti, non abbiamo avuto il controllo della partita per 90 minuti. Oggi, lo abbiamo avuto sempre. ...È stata una grande partita da parte nostra: tante palle gol, tanto dominio, tanto controllo, contro una squadra che si è difesa molto, molto bene. Difendere benissimo e avere un po’ di fortuna sono delle qualità".





Crediti immagine: twitter.com/Atalanta_BC/status/1571559387214512128