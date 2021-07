Hamilton, Bottas su Mercedes e Verstappen, Perez su Red Bull sono i piloti che dopo le qualifiche odierne prenderanno il via dalle prime due file della griglia di partenza dell'Hungaroring di Budapest per il Gran Premio d'Ungheria Formula 1.

Il sette volte campione del mondo, con il tempo di 1:15.419 ha fatto meglio di Bottas di 3 decimi, mentre è stato di 4 decimi il ritardo di Verstappen.

Il pilota olandese domani prenderà il via con la gomma rossa, mentre i due piloti Mercedes utilizzeranno gomme medie, poiché in Q2 hanno effettuato il loro miglior tempo con le gialle.

Dopo i "marziani" gli altri sette piloti che si sono sfidati in Q3 hanno realizzato tempi sul giro molto simili, tanto che tra Perez, quarto, e Vettel, decimo, ci sono poco più di 3 decimi di differenza... particolare che può far pensare che anche nelle retrovie assisteremo domani ad una gara combattuta e, pertanto, interessante.

Carlos Sainz's qualifying came to an abrupt end in Q2 💥#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/6ddMJaRPYu — Formula 1 (@F1) July 31, 2021

Leclerc è finito settimo, mentre Sainz non ha superato la Q2 (dove non è neppure riuscito a fare un tempo utile) a causa di un incidente e partirà così dall'ottava fila.

Questi i piazzamenti e la griglia di domenica...

Dopo le qualifiche, Hamilton è stato fischiato dal solito contingente di fan olandesi che, vestito di arancione, segue Verstappen in ogni gran premio, mentre il pilota inglese ha rilasciato la classica dichiarazione post qualifiche:"Non mi sono mai sentito così bene con i fischi", ha detto Hamilton. "Semmai mi stimolano, quindi non mi dispiace davvero. ... L'ultimo giro di qualifica è stato incredibile. Questo fine settimana è stato fatto un lavoro di squadra straordinario da parte di tutti, nel migliorare lo sviluppo della vettura. È fantastico per il nostro team avere due Mercedes in prima fila, la prima volta da molto tempo".

Verstappen, che ha ancora otto punti di vantaggio su Hamilton nel mondiale piloti, ha dichiarato: "Per tutto il weekend siamo stati un po' indietro e si è visto ancora una volta in qualifica. Non è quello che volevamo, ma siamo ancora terzi e vedremo cosa si potrà fare."

Domenica la gara prenderà il via alle 15:00. Non è prevista pioggia, ma la temperatura durante il gran premio sarà superiore e di molto ai 30 gradi, e ancor più alta sarà la temperatura dell'asfalto. IL caldo, pertanto, potrà essere un fattore determinante per la gara di domani.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1421471951047073804