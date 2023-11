Ulteriore intervento dell’Amministrazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale: oltre alle fototrappole, agli ispettori ambientali ed alle continue campagne di sensibilizzazione dei cittadini, si è deciso di avvalersi del supporto (gratuito) della “Guardia agroforestale italiana”, che ha dato la propria disponibilità a svolgere attività di controllo e vigilanza sul territorio comunale a supporto della Polizia locale, senza oneri, salvo un rimborso delle spese. La Giunta ha così approvato la convenzione per dare attuazione al progetto finalizzato a prevenire fenomeni di inciviltà, che purtroppo ancora si registrano e finiscono col vanificare gli sforzi intrapresi per il mantenimento del decoro cittadino.

Foti Rodrigo