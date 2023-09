Di seguito sono riportati i commenti dei principali protagonisti della scuderia Ferrari dopo la vittoriosa tappa di Singapore, dove Carlos Sainz ha conquistato il primo gradino del podio, interrompendo il dominio Red Bull nella stagione in corso.

Carlos Sainz:

"È stato un fine settimana incredibile fin dall’inizio. La squadra merita questa vittoria per l’enorme lavoro svolto sia qui che a Maranello e sono orgoglioso di poter dedicare questo successo a tutti loro e ai nostri tifosi.Abbiamo gestito il fine settimana perfettamente e, nonostante i giri thrilling nel finale, ho avuto tutto costantemente sotto controllo dando a Lando il DRS e gestendo il passo per tutta la gara.Ovviamente cambiare le gomme in anticipo ha significato dover far durare le nostre Hard per uno stint più lungo e non è stato facile tenere George (Russell) a distanza di sicurezza. Tuttavia lo abbiamo fatto molto bene anche se nel finale ero al limite con l’usura. Sono felicissimo per quello che siamo riusciti a fare. Stasera si festeggia, ma da domani iniziamo a preparare Suzuka".



Charles Leclerc:

"Sono molto felice per il team. Nelle scorse settimane abbiamo lavorato tanto per capire meglio la monoposto, e oggi siamo stati ripagati. Congratulazioni a Carlos: ha compiuto un lavoro eccezionale per tutto il weekend.Abbiamo deciso di partire con le Soft per superare George (Russell) al via: era la scelta giusta e ha funzionato perfettamente. Purtroppo ho perduto alcune posizioni a causa del traffico in pit lane nel corso del nostro unico pit stop, sotto Safety car. Ma anche con questo, la nostra esecuzione oggi è stata ottima, e ne sono molto contento. È fantastico vedere il passo avanti che abbiamo fatto in termini di prestazione assoluta, speriamo di riconfermarci già in Giappone".

Frédéric Vasseur - Team Principal:

"Sono orgoglioso di quanto la squadra ha fatto in questo weekend, tutti i ragazzi sono stati bravissimi. Sapevamo di essere progrediti ma qui a Singapore siamo riusciti a massimizzare interamente il potenziale delle SF-23 grazie anche al gran lavoro fatto a Maranello. In qualifica ci eravamo già dimostrati competitivi e oggi lo siamo stati pure in gara. Carlos è stato autore di una corsa magistrale nella quale è sembrato avere sempre la situazione sotto controllo, anche negli ultimi giri quando è stato così intelligente da offrire il DRS a Norris, per difendersi da Russell. Solo il traffico in pitlane ha invece impedito a Charles di portare a casa un più che probabile podio. Siamo contenti di essere i primi capaci di interrompere la striscia vittoriosa della Red Bull e ci teniamo stretto il bottino di punti raccolti, che ci permette di tenere viva la lotta per la seconda posizione tra i costruttori. Ora ci aspetta Suzuka, un tracciato completamente diverso, sul quale daremo il massimo per prolungare questo momento positivo della squadra".







Crediti immagine: @ScuderiaFerrari