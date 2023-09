Venerdì, il ministero della Difesa russo ha ammesso che un attacco missilistico ucraino su Sebastopoli, in Crimea, aveva colpito e danneggiato l'edificio del quartier generale della Flotta del Mar Nero, mentre il comandante dell'Aeronautica militare ucraina, Mykola Oleshchuk, ha pubblicato un video con le conseguenze dell'attacco missilistico - per il quale ha ringraziato i piloti ucraini - in cui sono stati utilizzati degli Storm Shadow, missili a lungo raggio britannici.

E proprio i missili a lungo raggio sono la notizia di giornata, dopo che alcune fonti stampa statunitensi confermano che gli Usa forniranno a Kiev dei missili ATACMS , che hanno un raggio di azione fino a 300 Km. Secondo una fonte del Financial Times l'amministrazione Biden invierà gli ATACMS a breve, inizialmente in piccoli lotti, e saranno equipaggiati con munizioni a grappolo, in modo da non intaccare le scorte americane di missili equipaggiati con singola testata.

Ad oggi Kiev ha già a disposizione armi quasi analoghe, grazie agli Storm Shadow britannici e agli SCALP francesi, mentre è in trattativa con la Germania per l'invio di missili Taurus.

Biden, in una conferenza stampa di un paio di giorni fa, ha anche annunciato che la prima tranche di carri armati Abrams sarà consegnata all'Ucraina la prossima settimana.

La spedizione di carri armati farà parte di un pacchetto di rifornimenti da 325 milioni di dollari che include munizioni, armi anticarro e artiglieria. Il presidente americano ha poi aggiunto che gli Stati Uniti sono anche concentrati sul rafforzamento delle capacità di difesa aerea dell'Ucraina.

La decisione di consegnare 31 carri armati Abrams è stata annunciata per la prima volta a gennaio e il primo invio di 10 carri è stato approvato il 7 agosto. Gli Abrams, che offrono una maggiore mobilità e potenza di fuoco rispetto ai carri armati del periodo sovietico, dovrebbero supportare meglio lo sforzo bellico ucraino e affiancheranno i Challenger del Regno Unito e i Leopard tedeschi.

Quest'oggi, il generale Oleksandr Tarnavsky, che guida la controffensiva ucraina lungo il fronte meridionale, ha confermato che il suo esercito ha sfondato a Verbove, località a est di Robotyne, procedendo l'avanzata nell'oblast di Zaporizhzhia, dove ormai ha sfondato la prima linea del fronte meridionale, la cosiddetta linea Surovikin.