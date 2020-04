Appena terminato il discorso di Pedro Sanchez, Presidente del Governo Spagnolo, alla Nazione! Da domani potranno uscire dall'isolamento in casa i bambini, accompagnati da un solo adulto, avranno 1 ora di libertà, in una fascia oraria dalle 9 di mattina alle 9 di sera, si potrà soltanto passeggiare o giocare per strada, i parchi non verranno riaperti, per non creare agglomerati tra bambini, indispensabile rispettare le regole basilari di 2 metri di distanza, mascherine e guanti e lavarsi e disinfettarsi appena si rientra in casa.

Tutte le altre persone potranno uscire dall'isolamento Sabato 2 di maggio… da questa data si potra' uscire a fare sport, correre e passeggiare in tutta la Spagna! Per quanto riguarda la riapertura delle attività, dal 15 maggio poco a poco riapriranno tutti , a scaglioni e in modo asimmetrico, a secondo del territorio, per far ripartire l'economia del Paese e il turismo... tutto però dipenderà dall'andamento della pandemia!

Se il contagio continuerà a diminuire, tutto il piano verrà attuato come da programma, in caso si dovesse riavere un nuovo focolaio da Covid-19, si dovrà bloccare ogni processo di ripresa immediatamente e ritornare necessariamente do nuovo in isolamento domiciliare!