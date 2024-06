Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati si complimenta con i giovani della Diocesi di Milano che saranno ordinati tra qualche giorno. "Non lasciatevi soffocare dalla istituzionalizzazione del ministero. e allargate gli orizzonti. impegnatevi anche per la riforma del sacerdozio e la riammissione dei preti sposati nella Chiesa".



L’8 giugno in Duomo saranno ordinati sacerdoti 17 diaconi (erano 15 nel 2023 e 22 nel 2022). Un traguardo raggiunto dopo oltre sei anni di formazione teologica nel Seminario di Venegono e vari tirocini pastorali. I novelli preti, tra i 24 e i 37 anni, provengono tutti dalla Diocesi, tranne uno, originario del Nicaragua.Il 20 giugno, in Curia, riceveranno poi dall’arcivescovo Delpini le rispettive destinazioni e saranno impegnati nella Pastorale giovanile, come tradizione per i nuovi preti, ma affiancati fino a settembre, nel loro primo incarico pastorale, dal sacerdote che li ha preceduti per una sorta di passaggio di consegne ed esperienze.Hanno raccontato a Il Segno quali sono le loro aspettative per l’imminente lavoro, fra parrocchie sempre più vuote e tante responsabilità da assumere a fronte del calo di preti anche nell’Arcidiocesi ambrosiana. La risposta dei futuri preti è stata univoca: coniugare preghiera e creatività nella nuova missione che li attende, usare la fantasia e proporre esperienze ecclesiali meno rigide che in passato.«Nella gente resta viva la domanda di senso, sta a noi trovare le strategie giuste – dicono -. Ci sono meno fedeli, ma anche più persone disposte a fare una vera esperienza di fede, se la proposta risulta bella. Quindi possiamo sicuramente essere creativi e liberi di osare». Esprimono però «preoccupazioni sul numero di parrocchie che potranno esserci affidate e il timore di fare il “prete trottola”».Continuano: «Prima la gente andava in chiesa per dovere; oggi la scarsa partecipazione ci provoca, ci obbliga a impegnarci per trasmettere e far crescere la fede. Non siamo più schiavi di alcune strutture parrocchiali o diocesane che incasellavano l’evangelizzazione, adesso molto è lasciato alla nostra fantasia, al trovare la strategia giusta e metterla al posto giusto».Un buon punto da cui cominciare ad annunciare il Vangelo è la testimonianza personale, non solo davanti ai credenti: a una persona atea o lontana dalla fede «motiverei la mia decisione di diventare sacerdote con parole molto semplici» – racconta uno di loro – «È una scelta d’amore. Chi me lo fa fare? Mi sono innamorato del Signore – il tutto della mia vita -, della Chiesa, della gente e alla fine ho risposto a questa chiamata all’amore, in cui vedevo la mia felicità e la mia pienezza. L’amore spinge a fare qualsiasi scelta, succede anche a un ateo».Fonte: diocesidimilano.it