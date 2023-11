Per la gara della categoria Miglior attrice non protagonista si delinea una sfida a 2: da un lato la talentuosa Da'Vine Joy Randolph per l'acclamata commedia agro-dolce The Holdovers e dall'altro Emily Blunt che per Oppenheimer potrebbe ottenere la prima candidatura della sua ricca carriera.

Dietro di loro sfida aperta: da Danielle Brooks (Il colore viola) a Jodie Foster (Nyad), da Penelope Cruz (Ferrari) e Taraji P. Henson (Il colore viola).

L' unica new entry di queste nuove previsioni è Sandra Hüller che potrebbe ottenere una doppia candidatura agli Oscar e quindi non solo come protagonista per Anatomy of A Fall, ma anche come supporter per l’acclamato dramma sull’Olocausto, The Zone of Interest.