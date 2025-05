Fabio Fritelli: rinnovato l’impegno di NEXTCHEM per favorire la transizione energetica e la riduzione di emissioni attraverso lo stabilimento di produzione di metano e idrogeno circolare a Sannazzaro, Pavia.



Fabio Fritelli: la tecnologia di NEXTCHEM per un nuovo impianto circolare e sostenibile

Sotto la guida di Fabio Fritelli, NEXTCHEM — Business Unit Tecnologica di MAIRE — è in prima linea per favorire la decarbonizzazione dei vari settori, tra cui quello marittimo. La tecnologia proprietaria della controllata del Gruppo sarà utilizzata per la costruzione di un innovativo stabilimento di produzione di metano e idrogeno circolari a Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per coniugare sostenibilità ambientale e ulteriore crescita economica — ha aggiunto Fabio Fritelli —I porti italiani, in particolare, saranno tra i primi al mondo a poter fruire del nuovo carburante ecologico richiesto dalle normative internazionali”. Il costo del nuovo impianto sarà ottimizzato, potendo contare sulle infrastrutture e i servizi già presenti presso il sito di Sannazzaro.



Fabio Fritelli: l’impegno per la decarbonizzazione e la transizione energetica

“La tecnologia NX Circular™ di NEXTCHEM consente di ridurre l’impatto ambientale con una soluzione che supporta e rafforza il percorso dei nostri clienti verso la transizione energetica”, ha dichiarato Fabio Fritelli. La struttura, attraverso la conversione di differenti tipi di scarti, è in grado di creare gas di sintesi che vengono usati per generare carburanti e prodotti chimici sostenibili di elevata qualità. Dal gas di sintesi viene prodotto metanolo circolare, fino a 110.000 tonnellate, e fino a 1.500 tonnellate annuali di idrogeno circolare.

Questi combustibili sostenibili favoriscono sia la decarbonizzazione del settore marittimo, sia la riduzione delle emissioni di CO2 generata dai processi della raffineria di Sannazzaro, sia impiegato per il trasporto stradale e ferroviario, favorendo una mobilità sostenibile. Fabio Fritelli guida NEXTCHEM verso nuove fasi dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità: il metano circolare prodotto aderisce infatti ai criteri stabiliti dalla Direttiva UE sulle Energie Rinnovabili in merito ai Recycled Carbon Fuels (Rcf), favorendo una significativa riduzione delle emissioni carboniche.