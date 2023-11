Il Sindaco Pippo Midili ha inviato questa mattina una lettera al presidente del Consorzio Autostrade Siciliane per chiedere un sollecito intervento, finalizzato a ripristinare l’impianto di illuminazione sulle rampe dello svincolo autostradale di Milazzo, “causa di pericolo alla sicurezza degli automobilisti e pregiudizio alla sicurezza stradale”.

Con l’avvicinarsi del periodo invernale e con l’arrivo delle piogge la situazione – si legge – dovrà essere immediatamente portata a risoluzione anche per non creare ulteriori pericoli e disagi agli utenti”. I Consiglieri comunali Massimo Bagli, Rosario Piraino, Santi Saraò, Giuseppe Stagno e Alessandro Oliva hanno presentato una mozione, con la quale chiedono al Consiglio comunale di individuare un’area del territorio comunale da adibire a nuova edilizia popolare, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.

Essi evidenziano che “l’attuale offerta di alloggi ad uso abitativo all’interno del Comune sacrifica le esigenze di quanti, versando in condizioni di sofferenza economica, risultano privati della possibilità di reperire, alle normali condizioni di mercato abitazioni, ove poter condurre una vita dignitosa per sé e per i propri familiari: il mercato locativo all’interno del territorio comunale è, infatti, fortemente influenzato dalla rinnovata vocazione turistica dell’Ente, che induce comprensibilmente i proprietari di immobili a riservare le proprie abitazioni alle locazioni del periodo estivo al fine di massimizzare i profitti.

Ciò comporta una seria e concreta difficoltà per i cittadini, che, dotati di reddito basso, non possono accedere ai canoni pretesi dai proprietari, dovendo conseguentemente ripiegare verso soluzioni disagiate di immobili fatiscenti e pregiudizievoli per la salute degli occupanti”. Nella mozione si richiama anche la possibilità di accedere presso la Regione Sicilia a specifici fondi PNRR, ai quali attingere per favorire l’edilizia popolare, così come confermato dalle figure preposte all’interno dell’IACP di Messina. Da qui l’invito ad approvare tale atto di indirizzo all’Amministrazione affinché “si valuti la possibilità di accedere agli attuali finanziamenti per la realizzazione di nuovi alloggi.