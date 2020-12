Con l'annuncio delle candidature ai Gotham Awards ma soprattutto con l'assegnazione dei Sunset Film Circle Awards inizia ufficialmente la Stagione dei Premi che anticipa annualmente la Notte degli Oscar.

Rispetto alle previsioni dei mesi precedenti (agosto, ottobre) ci sono molte conferme e anche qualche new entry in seguito all'apprezzamento da parte della critica americana verso alcuni valide performance.

Tra i potenziali candidati spicca in pole position il compianto Chadwick Boseman che potrebbe conquistare un Oscar postumo per la sua interpretazione nel film di George C.Wolfe Ma Rainey's Black Bottom per il quale ha al suo attivo una nomination sia ai Gotham Awards che ai Sunset Film Circle Awards. Stabile al secondo posto delle nostre previsioni il premio Oscar Anthony Hopkins che per la sua interpretazione nel film The Father con Olivia Colman potrebbe conquistare la 6a nomination della sua carriera. Salgono le quotazioni poi per l’attore e rapper britannico di origini pakistane, Riz Ahmed che per la sua apprezzata prova nel film Sound of Metal ha conquistato la critica americana.