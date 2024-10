Mercoledì 6 novembre, presso il Teatro Gerolamo a Milano, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presenta P+ARTS alla città con un public program di approfondimento, tra tavole tematiche con figure di spicco del mondo culturale e imprenditoriale, oltre a momenti performativi esclusivi.

Arte, design, performance e musica: sono solo alcun degli ambiti creativi che P+ARTS (Partnership for Artistic Research in Technology and Sustainability) coinvolge nella rete AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) attivata per dare vita ad un progetto mirato al radicarsi della ricerca artistica, sia a livello nazionale che internazionale, quale metodologia dalle molteplici applicazioni. L’evento di lancio si terrà il prossimo 6 novembre a partire dalle ore 11.00, presso il Teatro Gerolamo (P.za Cesare Beccaria 8, Milano), con accesso libero, registrandosi a questo link.

L’iniziativa biennale, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vede NABA, Nuova Accademia di Belle Arti come capofila del progetto a cui hanno aderito illustri istituzioni milanesi e di rilevanza nazionale tra cui: Fondazione Accademia Teatro alla Scala, Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, Accademia di Belle Arti di Napoli, Accademia di Belle Arti di Bari, Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, IAAD Istituto di Arte Applicata e Design, SAE Institute Milano, Politecnico di Bari, Libera Università di Bolzano e numerosi partner associati come Villa Arson e Fondazione Pino Pascali.

Il programma di attività biennali, fra cui molte hanno sede a Milano, sarà presentato durante l’evento del 6 novembre che nel pomeriggio apre le porte alla cittadinanza con tre tavole tematiche di approfondimento, della durata di un’ora ciascuna, e alcuni momenti performativi a cura di Accademia Teatro alla Scala e Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Le conversazioni pomeridiane, dalle ore 14.30 alle 18.30, coinvolgeranno ospiti prestigiosi per affrontare il tema della curatela al femminile (alle ore 14.30) della ricerca artistica come prassi metodologica e interdisciplinare (alle ore 16.00) oltre a un interessante confronto tra impresa e cultura, un binomio sempre più inscindibile (alle ore 17.30). Il ricco programma di interventi vede la partecipazione di molti ospiti tra cui Marco Scotini - Visual Arts Department Head di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Costanza Miliani - Direttrice dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del CNR, Francesco Chiaravalloti, Professore di Management culturale dell’Università di Amsterdam, Paola Dubini - Direttrice CLEACC (Corso di Laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la comunicazione) dell’Università Bocconi, oltre a Paolo Petrocelli - Sovrintendente della Dubai Opera, in collegamento.

