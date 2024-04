Non si fanno male Sassuolo e Udinese. Al Mapei Stadium la sfida salvezza termina 1-1, con le reti arrivate entrambe in chiusura di primo tempo. Al vantaggio neroverde di Defrel ha risposto Thauvin per gli ospiti. Il Sassuolo con questo risultato resta penultimo in classifica



Dopo Sassuolo-Udinese, anche Cagliari-Hellas Verona termina 1-1. Nel primo tempo meglio gli ospiti, meritatamente avanti con Bonazzoli. Nella ripresa il Cagliari ritrova compattezza, resta sempre in partita e trova il pareggio con l’ex Sulemana. Un punto per parte, ma che non sposta molto la classifica delle due squadre.



Nonostante tantissime palle gol, la gara tra Lecce e Roma finisce 0-0. Tanti gli errori sotto porta soprattutto dei padroni di casa, autori di un’ottima prova da ben 26 tiri complessivi. Nel finale c’è anche una traversa a salvare la Roma con De Rossi che porta via comunque un punto in una serata difficile.