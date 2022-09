Dopo l'annuncio della mobilitazione di 300mila riservisti russi da parte di Mosca, hanno ripreso a salire le quotazioni dei beni rifugio e quelle dei prodotti energetici.

L'oro ha superato i 54 euro al grammo, mentre di 3 euro sono salite le quotazioni di Brent e WTI.

Naturalmente, in netta crescita anche il prezzo del gas dove sul mercato di Amsterdam il prezzo dei future ha di nuovo superato i 200 euro al megawattora, con rincari prossimi al 10% rispetto a 24 ore fa.

Per quanto riguarda il mercato azionario, invece, c'è un clima di calma apparente, in attesa che la Fed oggi comunichi quale sarà il rialzo dei tassi, comunque atteso, per frenare l'inflazione, oltre alle previsioni trimestrali sull'economia che verranno riassunte in conferenza stampa del governatore Powell.