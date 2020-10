Risultato interlocutorio quello delle libere del venerdì sul circuito Bugatti di Le Mans per il GP di Francia che si correrà domenica. Le condizioni meteo, dopo aver condizionato la sessione mattutina di prove, hanno influito anche su quella pomeridiana e a brillare sono stati gli specialisti del bagnato, mentre scivolate, fuori pista e cadute si sono susseguite in tutte le categorie.

Primo tra tutti Jack Miller (Pramac Racing) che ha rotto gli indugi e con le slick ha stabilito il miglior tempo di giornata con 1:34.133, seguito da Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) più lento di oltre tre decimi e mezzo, mentre Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) ha difeso la bandiera Honda con il terzo tempo.

Seguono nella classifica dei tempi della FP2 altri specialisti del bagnato: Danilo Petrucci (Ducati Team), Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) e un di nuovo sorprendente Alex Marquez, con la moto del team ufficiale Honda.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) è settimo seguito da Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) e da Johann Mir (Team Suzuki Ecstar) mentre uno dei padroni di casa Johann Zarco (Esponsorama Racing). Restano fuori dalle prime dieci posizioni Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) e Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) rispettivamente in 11° e 12° piazza. Mentre Andrea Dovizioso (Ducati Team) cade alla curva 3 ad inizio della seconda sessione e sceglie di non tornare in pista .







Questi i primi 10 piloti nella classifica combinata: