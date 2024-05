Il brano d’esordio del cantautore bresciano è una canzone d’amore disco-pop dal sapore retrò.

«Andando a scuola tutte le mattine col treno capita di vedere qualche coppia che si abbraccia e si coccola e sostanzialmente la stesura della canzone è partita da quello: l’idea di potermi trovare per sempre abbracciato alla ragazza dei miei sogni, proprio come in una fotografia.» Ricky Martinelli

“Picture of two” è il primo singolo pubblicato dal giovane cantautore Ricky Martinelli, una canzone con un testo sognante accompagnato da ritmi e suoni pop con forti influenze disco anni settanta.

Il brano nella sua versione demo è stato registrato a Brescia da Gianfranco Riva e poi rifinita nell’arrangiamento e produzione da Gabriele Fersini presso il Good Recording Studio di Milano.

Il ritmo incalzante del brano è stato tradotto in immagini nel videoclip che uscirà insieme alla canzone su tutte le piattaforme, ideato e diretto da Marco Elba per TALISMANO PROD.

Riccardo Martinelli è nato a Brescia il 9 aprile del 2006. Studia chitarra con Marco Tiraboschi e Gabriele Fersini dal 2012, sitar col maestro Ashanka Sen, impara a suonare basso e pianoforte da autodidatta e si dedica allo studio del canto con Luigina Bertuzzi.

Partecipa come cantautore al Tour Music Fest e Tour Music Camp 2023.

Nel 2023 comincia a registrare i suoi brani nello studio di Paolo Costola a Brescia. Il 12 aprile esce il singolo “Picture of two”, il suo esordio discografico per l’etichetta G Records.

Etichetta: G Records



