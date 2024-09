Sono 26.360 [1], secondo il sito web della Lega, le "persone perbene a protezione della nostra Italia", così come sono state definite da Matteo Salvini.

Le persone perbene, a dire del segretario della Lega di lui stesso premier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, sarebbero quelle che hanno firmato il seguente appello:

“#iostoconSalvini: solidarietà a Matteo Salvini, che rischia 6 anni di carcere per aver bloccato l’immigrazione clandestina e difeso l’Italia”.I sottoscritti intendono esprimere la propria solidarietà a Matteo Salvini, che è attualmente sotto processo per aver fermato gli sbarchi da Ministro dell’Interno e che rischia una condanna a 6 anni di carcere (richiesta del pubblico ministero).Difendere i confini non è un reato, ma un DOVERE: in tutta Europa sono sempre di più i Paesi che rafforzano le misure di sicurezza per controllare le frontiere, contrastando immigrazione clandestina, trafficanti di esseri umani e potenziali minacce terroristiche.Matteo Salvini ha agito da Ministro nel rispetto della legge e ha dato seguito con efficacia al mandato degli elettori, rispettando la parola data: incredibilmente viene trattato come un criminale, IO STO CON LUI!

Pertanto, in base alla logica di Salvini, solo lo 0,044% degli italiani, le 26mila persone che hanno firmato il suo appello, sarebbero persone perbene.

Il resto degli italiani, evidentemente, non sono persone perbene… secondo Salvini sarebbero pertanto persone pessime, aberranti, depravate, disoneste, perverse, ecc.

Come commentare tutto questo?

Se gli altri italiani, la quasi totalità, si sono rifiutati di firmare l'appello di Salvini e per questo da lui definiti, in pratica, come dei malfattori, allora vuol dire che l'Italia non è un Paese senza speranza.





[1] Non è specificato se il numero sia complessivo o relativo unicamente alla raccolta firme online.

Crediti immagine: profilo social di Matteo Salvini