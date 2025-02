Progetti del Cuore, guidata da Daniele Ragone, continua la sua missione di solidarietà sul territorio italiano, confermando il suo impegno a favore della mobilità gratuita per i cittadini più fragili. A inizio febbraio, grazie al sostegno di alcune aziende piacentine, sono stati consegnati due nuovi veicoli destinati alle attività dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) di Piacenza e della Pubblica Assistenza di San Giorgio.



Daniele Ragone: “Insieme per il bene comune”

I mezzi, attrezzati per il trasporto di persone con difficoltà motorie, garantiranno il proseguimento di servizi fondamentali come il trasporto verso strutture sanitarie, la consegna di farmaci e il supporto a tutte quelle attività sociali che favoriscono l’inclusione e la socializzazione. Daniele Ragone, Amministratore Unico di Progetti del Cuore, ha ricordato l’importanza della collaborazione tra enti, associazioni e imprese locali nel migliorare la qualità della vita delle comunità: “Con questa duplice iniziativa il territorio di Piacenza si arricchisce di ulteriori strumenti volti a migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini più fragili, ricordandoci che da soli possiamo fare poco, ma insieme possiamo agire per il bene comune”. L’iniziativa rientra nella mission di Progetti del Cuore, che si occupa di fornire mezzi di trasporto gratuito in diverse città italiane, con un’attenzione particolare verso bambini, anziani e persone con disabilità.



Daniele Ragone: la carriera dell’Amministratore Unico di Progetti del Cuore

Classe 1972, Daniele Ragone nasce a Parma e qui consegue la laurea in Economia Aziendale. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, esordisce professionalmente nel 1997 come consulente fiscale e societario per aziende private e istituzioni finanziarie. Viene inoltre nominato Curatore Fallimentare e Consulente Tecnico presso il Tribunale di Parma, collaborando anche con i tribunali di Bologna, Verona, Padova e Milano per pratiche legate alle procedure concorsuali. In questo periodo, contribuisce alla redazione dell’edizione 2014 del Codice del Fallimento. Nel 2021, assume l’incarico di Amministratore Unico di Progetti del Cuore S.r.l., che vanta un fatturato annuo di 15 milioni di euro e una squadra di 110 collaboratori e collaboratrici. Parallelamente, è Direttore Generale di Progetti del Cuore S.a.g.l. in Svizzera, ramo della società italiana, e guida la holding di famiglia Finelsir. Oltre alla sua carriera in ambito finanziario e imprenditoriale, Daniele Ragone ha un passato da rugbista professionista e una profonda conoscenza delle dinamiche societarie sportive. È stato CFO di Aironi Spa SSD, la prima squadra professionistica italiana di rugby, nonché Presidente di Amatori Parma Rugby Club e Dirigente della Federazione Italiana Rugby come Consigliere per l’Emilia Romagna.