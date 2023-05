Eccomi qui per condividere la mia esperienza alla scuola di ballo Escuela Combinacion Perfecta , un ambiente familiare e confortevole, pieno di energia positiva e sintonia, già evidente sin dalla prima lezione. Lo staff è composto da professionisti qualificati, pronti a metterti subito a tuo agio, rendendo l'esperienza della salsa e della bachata ancora più gratificante. In special modo, il maestro Antonio Bianchi è sempre disponibile e ben disposto a chiarire con pazienza le insicurezze degli allievi e a colmare le loro lacune, anche di quelli che si affacciano per la prima volta al mondo del ballo.

Sono davvero felice di poter consigliare ai miei amici e conoscenti i nuovi corsi estivi che la scuola offrirà, a partire da venerdì 9 giugno alle 20.45, presso il 24milabaci Summer Garden in via Liguri 2 a Latina. Siete tutti invitati a partecipare e a lasciarvi trasportare da un'ondata di divertimento e allegria. Non è necessario avere un compagno o una compagna di ballo, gli insegnanti hanno a disposizione uno staff d'eccezione pronto a essere d'aiuto anche per chi è ai primi passi.

Vi consiglio di approfittare dell'opportunità per venire a fare una lezione gratuita presso la Escuela Combinacion Perfecta, il luogo in cui disciplina e divertimento si incontrano per creare una miscela esplosiva di emozioni e di esperienze uniche. Non ve ne pentirete!

Info e prenotazioni lez. prova gratuita ☎️ 3282486054 Antonio Bianchi.