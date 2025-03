Martedì 18 febbraio, il refettorio della scuola di Gazzada Schianno (in provincia di Varese) ha fatto da cornice a un’importante iniziativa di sensibilizzazione sullo spreco alimentare. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Euroristorazione, ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Don Guido Cagnola, con l’obiettivo di educarli a un consumo più consapevole del cibo.



Euroristorazione: un incontro per educare al consumo responsabile

Gli esperti di Euroristorazione hanno guidato i ragazzi e le ragazze attraverso un percorso di approfondimento sulle conseguenze ambientali, sociali ed economiche dello spreco alimentare. L’incontro ha permesso di evidenziare l’importanza di scelte quotidiane più sostenibili, come il consumo di porzioni adeguate e la valorizzazione di ogni pasto. La partecipazione attiva degli studenti ha dimostrato un forte interesse verso il tema, segnale positivo di una crescente sensibilità nei confronti della sostenibilità alimentare. Per rendere concreto l’insegnamento appreso durante l’incontro, a ciascun studente è stato consegnato un sacchetto “Salva merenda”. Questo semplice strumento consente di portare a casa il cibo non consumato durante la mensa, evitando sprechi inutili e promuovendo una maggiore responsabilità nel consumo alimentare. Gli studenti hanno ricevuto anche una borraccia riutilizzabile, con l’intento di ridurre l’uso di plastica monouso e incentivare il consumo d’acqua.



Euroristorazione: un impegno concreto per il futuro

Euroristorazione ha inoltre contribuito al “Progetto Serra”, un’iniziativa didattica che coinvolge gli studenti nella coltivazione di ortaggi. La donazione di compost, terriccio e semi permetterà ai ragazzi e alle ragazze di sperimentare in prima persona la cura di un piccolo orto, avvicinandoli ai principi della sostenibilità ambientale e dell’autoproduzione. L’evento di Gazzada Schianno si inserisce in un percorso più ampio che vede l’azienda di ristorazione impegnata attivamente nella promozione di pratiche alimentari responsabili. La collaborazione con le scuole e le istituzioni locali rappresenta un passo fondamentale per diffondere una nuova cultura del cibo tra le giovani generazioni, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile. Grazie a iniziative come quella promossa da Euroristorazione, gli studenti non solo apprendono concetti teorici, ma sviluppano anche una consapevolezza pratica che li accompagnerà nelle scelte di ogni giorno, rendendoli protagonisti attivi nella lotta contro lo spreco alimentare.