I vescovi del Belgio in visita da Papa Francesco:

“Abbiamo parlato di benedizione di coppie gay, di donne diacono, di preti sposati e altro. C’è dialogo, ci ha ascoltato”.

Prosegue la rassegna in Vaticano della “visitatio ad limina apostolorum” (sulle tombe degli apostoli, ndr) dei vescovi sparsi in tutto il mondo. Papa Francesco dopo aver incontrato nelle scorse settimane le Conferenze Episcopali di Germania e Olanda, ha incontrato dal 21 al 26 novembre i vescovi del Belgio per fare il punto sulle questioni cruciali.

Gli 11 vescovi belgi hanno portato all’attenzione del Santo Padre e dei Dicasteri vaticani i frutti «del percorso nazionale sul tema della sinodalità, ma anche il tema dell’accoglienza».



