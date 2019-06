Fabio La Fata, nel cast di "Lontano Da Te" su Canale 5 con Megan Montaner

Dal 9 giugno su Canale 5 l'attore siciliano Fabio La Fata, lanciato dalla talent scout campana Marianna De Martino, sua agente in Italia, sarà nel cast di Lontano da te, la fiction con Megan Montaner, l'ex Pepa della soap Il Segreto.

Per La Fata è un'occasione internazionale: la fiction è una coproduzione Cross con Canale 5 e Telecinco e Mediasey Spagna.

L'attore si è fatto notare oltre il confini nazionali, e nuove opportunità potrebbero nascere sull'altro versante mediterraneo.

Nell'ambito di una commedia romantica un po' fantasy, Fabio La Fata interpreta un personaggio divertente. «Si chiama Enzo Scortiglini ed è delle Marche quindi parlo in marchigiano, non è stato facile. Sul set mi sono divertito tanto. Ho lavorato con Pamela Villoresi che poi è la mia compagna nella fiction dove io faccio il Toy boy di Pamela che è la mamma del protagonista, Alessandro Tiberi. Il mio sarà un personaggio da scoprire, in tutti i sensi», racconta l'attore che ha condiviso il set anche con la Montaner, una vera star delle fiction tv da qualche anno a questa parte.

«Megan Montaner è una ragazza fantastica e intelligente, semplice. Ho girato le mie scene a Roma non in Spagna, di fronte la cupola di san Pietro» dice La Fata, che si è messo a studiare spagnolo seriamente, si è trovato un agente lì, e sta seminando per nuovi progetti.