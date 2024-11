Arriva sul grande schermo Fragili come foglie, il cortometraggio diretto da Mirco Cosimo ed Ezoy, un'intensa riflessione sul lato più vulnerabile della condizione umana. Il film, offre uno spunto di riflessione profonda sui temi della fragilità emotiva e della resilienza, raccontando la storia di tre individui alle prese con le difficoltà e le incomprensioni che segnano le loro esistenze.

Il cortometraggio vanta un cast d'eccezione, con la partecipazione di Eterno, Achille Bruni e Thomas Incerti Medici, che portano sullo schermo personaggi complessi e dalle forti emozioni. Ognuno dei protagonisti interpreta una figura che, pur cercando di nascondere le proprie insicurezze, si ritrova inevitabilmente a confrontarsi con la propria fragilità.

Eterno, attore noto per la sua capacità di trasmettere una profonda inquietudine emotiva, interpreta il ruolo di un uomo in balia dei propri conflitti interiori. Achille Bruni, invece, regala una performance intensa nei panni di un giovane alle prese con una dolorosa perdita, mentre Thomas Incerti Medici completa il trio con un personaggio che simboleggia la lotta contro la solitudine e l'abbandono.

La regia di Mirco Cosimo ed Ezoy è caratterizzata da un approccio visivo minimalista ma potente, dove ogni scena diventa un'occasione per esplorare il mondo interiore dei protagonisti. Con una fotografia che gioca sui contrasti tra luce e ombra, il cortometraggio riesce a catturare l'intensità emotiva dei suoi personaggi in modo diretto e crudo.

Fragili come foglie si distingue per la sua capacità di trattare temi universali come la solitudine, la vulnerabilità e la ricerca di un senso di appartenenza, riuscendo a coinvolgere lo spettatore in un'esperienza emotiva profonda, nonostante la brevità del formato. La sua uscita è molto attesa e rappresenta un'ulteriore prova della crescente qualità del cortometraggio italiano, capace di affermarsi come forma d'arte in grado di esplorare con intensità e sincerità l'animo umano.

Disponibile in festival e piattaforme specializzate, Fragili come foglie promette di lasciare un segno indelebile nel panorama cinematografico emergente.