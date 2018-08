Carenza sangue estiva, il grido dell’AVIS Salerno

Anche l’estate 2018, complice l’inizio delle ferie e l’ondata di calore che sta colpendo molte regioni italiane, registra in diverse aree del Paese un preoccupante calo delle donazioni di sangue ed emocomponenti.

La Regione Campania ed in particolare la Provincia di Salerno sono tra le prime ad essere interessate da tale problema.

L’appello del Presidente Avis di Salerno Luigi Amoroso

"Questa situazione è già stata evidenziata dal Centro Nazionale Sangue e da diverse Regioni che, anche in collaborazione con il volontariato del sangue, hanno realizzato specifiche campagne estive. Abbiamo il dovere, anche in questo periodo dell’anno, di garantire l’autosufficienza di sangue ed emocomponenti in tutte le Regioni.

Ricordare l’importanza della programmazione della donazione di sangue, specialmente nei mesi estivi, è stato un impegno dell’AVIS di Salerno che ha lanciato una campagna estiva di sensibilizzazione con ulteriore invito ai donatori per riprendere l’iniziativa dell’Alfabeto della solidarietà. Anche d'estate c'è bisogno di sangue.

Fa' anche tu come i nostri volontari: dona ora. Desidero ringraziare tutti coloro che si stanno mobilitando per garantire l’autosufficienza negli ospedali.

Al tempo stesso, ringrazio anche i donatori che stanno rispondendo ai nostri appelli e tutti coloro che per la prima volta stanno pensando di compiere un così importante gesto di solidarietà a favore di tantissimi malati."

Per quanto sopra segnalato e visto il permanere della carenza di sangue negli ospedali ed in particolare dell’ospedale di Salerno, questa Sede Avis di Salerno (quale Unità di Raccolta) effettuerà presso la sede di via Pio XI n. 1 a Salerno delle raccolte straordinarie nei seguenti giorni Sabato 18 agosto 2018 dalle ore 7.30 alle ore 10.30 Domenica 19 agosto 2018 dalle ore 7.30 alle ore 10.30.