Eurostar ha cancellato per tutta la giornata di sabato tutti i 41 treni da e per Londra St Pancras a causa dell'allagamento in un tunnel sotto il Tamigi.



Questa mattina, Eurostar aveva dichiarato di poter riaprire la tratta in giornata, ma così non è stato. Anzi... anche tutti i treni ad alta velocità del sud-est dell'Inghilterra per Ebbsfleet, che utilizzano la stessa linea, sono stati cancellati.

Eurostar, che gestisce le tratte da Londra a Parigi, Bruxelles e Amsterdam, ha annunciato che i clienti interessati hanno diritto a un rimborso completo o a un cambio.

Secondo la Thames Water, a causare l'allagamento sarebbe stato non tanto un guasto ad uno dei suoi condotti, quanto un guasto ad un "sistema di controllo antincendio" piuttosto che uno dei suoi tubi.

In una nota, un portavoce di Eurostar ha esternato il dispiacere dell'azienda per i problemi causati ai clienti, aggiungendo però che, grazie agli interventi in atto, il livello dell'acqua si sta abbassando.

Prima di Natale, vi era stata un'altra prolungata interruzione del servizio, causata però da uno sciopero dell'ultimo minuto dei dipendenti francesi.