Tre gli incontri di sabato per la 35.a giornata di Serie A.

La Salernitana, all'Arechi, ha vinto per 1-0 contro l'Atalanta. Con questa vittoria, la squadra di Paulo Sousa riprende la striscia positiva interrottasi nel turno precedente e con gli attuali 38 punti è ormai quasi fuori dalla lotta per la salvezza. Nonostante un buon primo tempo, dove si sono registrate diverse occasioni per Zapata, l'Atalanta non riesce però a concretizzare. Nella ripresa l'unidici di Gasperini cala, dando spazio alla Salernitana che sfiora il gol con Dia e Piatek, prima di trovarlo con Candreva a pochi secondi dal termine della partita. L'Atalanta, rimasta a quota 58, vede diminuire la possibilità di disputare la Champions nella prossima stagione, mentre un posto in Europa pare assicurato.

Incredibile il risultato ottenuto dallo Spezia, vittorioso per 2-0 sul Milan. Con i 30 punti attuali la permanenza in A adesso diventa una gara a tre, con Hellas Verona e Lecce. Il Milan fermo a 61 punti può ancora sperare nella Champions anche per il prossimo anno nel caso di una nuova penalizzazione per la Juventus, ma deve guardarsi dalla Roma. Nel primo tempo, il Milan ha crea alcune occasioni per segnare con Tonali e Theo Hernandez, ma senza riuscirvi. Nella ripresa, i rossoneri vanno ancora vicino al gol con Diaz, ma senza successo. A un quarto d'ora dalla fine, i nuovi entrati inseriti da Semplici cambiano l'inerzia della gara e lo Spezia va prima in vantaggio con Wisniewski che ribadisce in rete la palla in precedenza respinta dal palo e pochi minuti dopo raddoppia grazie ad una magistrale punizione di Esposito su cui Maignan non può nulla.

Nel match serale, l'Inter vince contro il Sassuolo con il punteggio di 4-2. Nonostante alcune assenze importanti, la squadra di Inzaghi riesce a superare la pressione del Sassuolo guidato da Berardi e Frattesi. Lukaku apre le marcature poco prima dell'intervallo con un potente sinistro sotto la traversa. Nella ripresa, l'Inter segna altri due gol in tre minuti grazie a un'autorete di Tressoldi su cross di Bellanova e a una conclusione dal limite di Lautaro Martinez. Il Sassuolo non si arrende e segna due gol con Henrique e Frattesi, portando il risultato sul 3-2. Ma nel finale, con gli ospiti sbilanciati in avanti alla ricerca del pari, Lukaku mette al sicuro il risultato per i suoi firmando una doppietta, grazia all'assist di Brozovic. Con questo risultato l'Inter, in classifica, sorpassa la Lazio e raggiunge la Juventus al secondo posto con 66 punti.