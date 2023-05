Papeete Beach, con Pasqua Marittima, come ogni anno ha già dato il via all'estate a Milano Marittima con notevole (e piacevole) anticipo rispetto al calendario… per cui il Ponte del 2 giugno è semplicemente, un weekend pieno di appuntamenti da dedicare al divertimento, al relax, alla musica. Da venerdì 2 a domenica 4 giugno Beach Party e Sunset Rituals si susseguono, culminando con il dj set di una star del mixer, Andrea Damante domenica 4. E che succede a Villapapeete, discoteca giardino aperta solo e soltanto il sabato notte? Dall'aperitivo al dinner show e fino a notte fonda, ci si muove a tempo con stile. In console, tra gli altri, un vero top dj italiano, il marchigiano Samuele Sartini.

Ma andiamo con ordine. Nell'estate '23 ogni weekend i beach party di Papeete Beach prendono vita tra scenografie e performance create ad hoc, interpretare da ballerine, ballerini e performer professionisti. Ciò che prenderà vita sul palco 'on the beach' nei pomeriggi di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno sarà decisamente emozionante. Come special guest domenica 4 arriva al mixer Damante. Fattosi conoscere con tante apparizioni in tv e non solo (Uomini e Donne, Temptation Island), Andrea Damante (al mixer solo Damante), non è solo un personaggio mediatico. Da tempo infatti è dj guest nei locali di tutta Italia. E prima, a lungo si è esibito come resident al Club Berfi's di Verona. Da tempo inoltre produce musica, brani dance di sicuro successo come "Follow My Pamp", ascoltata solo su Spotify oltre 10 milioni di volte. Ogni mese la sua musica proprio su Spotify viene ascoltata da quasi 250.000 persone. Non male come numeri. Nato a Gela il 9/3/1990, è cresciuto a Verona. Vive da solo dall'età di 19 anni, si definisce pignolo, preciso e testardo e tende a voler avere sempre tutto sotto controllo.



E che succede, di sera e di notte sabato 3 giugno, dopo una giornata di relax al Papeete Beach a MiMa? Dall'aperitivo a notte fonda il luogo giusto per divertirsi con gli amici è senz'altro Villapapeete, che ogni weekend mette in scena show da da non perdere nelle sue tre sale. Aperitivo a bordo piscina, Dinner Show e serata con tre diverse zone e situazioni musicali diverse. Tra gli altri al mixer arriva uno dei dj italiani più stimati e richiesti in mezzo mondo. Sartini è infatti uno dei dj italiani più attivi in Europa e nel mondo. La sua "Love You Seek / Seek Bromance" nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di "The 15:17 To Paris", film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood. Marchigiano, in console ha uno stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di 'numeri' e gesti che sanno stupire, ogni suo suo dj set è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Nella sua carriera Samuele Sartini ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren… e ogni stagione fa ballare solo top club.



Lo staff dei due spazi, Papeete Beach e Villapapeete, offre un'esperienza di intrattenimento esclusiva ed indimenticabile. La spiaggia, in particolare, in questa nuova stagione punta ancora di più a soddisfare le aspettative dei più esigenti, rendendo giornate e pomeriggi Papeete Beach decisamente unici. Perché, come dice uno dei sottotitoli della stagione primavera estate '23, Papeete Beach è anche molto altro, "non solo la spiaggia più famosa" d'Italia": oltre ai celeberrimi & confermatissimi beach party, eventi musicati dal sound dei dj più richiesti d'Italia in cui danno energia vocalist scatenati, c'è molto di più.

Ovviamente, al Paeete Beach, anche il pranzo è una coccola tutta da vivere. Mangiare bene, di fronte al mare, al centro della scena, rilassa. Al beach restauran La Pluma si gustano piatti tipici romagnoli 'ripensati', spesso ripensati dallo chef, il campano Vincenzo Caputo.



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. In spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La Pluma, aperto solo a pranzo. Le sue specialità romagnole sono spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.

www.papeetebeach.com

villapapeete.com



Papeete Beach

Via Terza Traversa Pineta 281

48015 Milano Marittima (RA)

InfoLine: +39 348 9700555,

Beach: +39 349 3717477

Ristorante: +39 0544 991208



Villapapeete

via Argine Destro di Savio 15

48015 Milano Marittima (RA)



dalle 21 a tarda notte, ogni sabato notte

info / prenotazioni +39 335 12755444

