Bamboo Beach Volley indice giornate di beach volley gratuite per tutti i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori di Tor Sapienza . Invitati gli Istituti della Capitale presso l’impianto comunale di TOR SAPIENZA – Viale Giorgio De Chirico 113.

BEACH & SCHOOL approda a TOR SAPIENZA , in forma completamente gratuita, per tutti i ragazzi delle medie inferiori e superiori del territorio.

L’ iniziativa di BAMBOO Beach Volley ASD realizzata grazie anche al Presidente Enrico Onofrj Di Volley Friends è STATA FORTEMENTE VOLUTA per incentivare la partecipazione dei ragazzi alle attività motorie e sportive e per aumentare le loro opportunità di fare parte di una comunità sportiva di coetanei .

Parla Enrico Onofrj in rappresentanza di Volley Friends: “ Siamo attivi da sempre nel campo della promozione sportiva per i ragazzi più giovani. Il Beach Volley è una nuova disciplina assolutamente divertente ed entusiasmante e siamo stati felicissimi di accoglierla nel nostro impianto. La risposta da parte delle famiglie di Tor Sapienza è stata davvero importante e presto abbiamo dovuto progettare nuovi campi per supportare la richiesta di partecipazione”.

Annuisce Marco Lebowsky Brodo Direttore Tecnico di Bamboo Beach Volley.

“I ragazzi in età scolare sono come il BAMBOO: una delle loro caratteristiche è la resilienza ed è proprio questa che vogliamo insegnare loro attraverso la nostra disciplina sportiva. Il beach Volley, che si gioca in un campo enorme da coprire per sole due persone, ad un occhio esterno può sembrare uno sport assurdo. Quello che ci viene chiesto più spesso dagli esterni è : “ma come fate!?” E noi questo vogliamo insegnare ai ragazzi: che con la volontà e la determinazione si può fare qualsiasi cosa. L’assurdo diventa prima sfidante e poi assolutamente gestibile. Come le sfide che affronteranno crescendo nella vita. Ovviamente, il focus del programma sarà sul divertimento!”

BEACH & SCHOOL è un progetto destinato ai ragazzi delle scuole secondarie inferiori e superiori per insegnare loro appunto questi valori: onestà, sana competitività, mettersi in gioco, conoscere i propri punti di forza e debolezze e saperli sfruttare a proprio vantaggio, oltre che stabilire rapporti nuovi e solidi con i propri compagnia di attività. Il programma non solo prevede benefici fisici dati dall’attività sportiva, ma soprattutto comunicazione attiva e la capacità di risolvere i conflitti . BEACH & SCHOOL, attraverso il supporto dei coach di Bamboo , incentiverà la capacità di crescita fisica, psicologica e sociale dei partecipanti.

Il programma presentato negli anni passati alle scuole dell’EUR ed Ostia , arriva adesso anche a TOR SAPIENZA, in questa zona estremamente popolosa dove i giovani hanno necessità di inserirsi in contesti sani e salutari come quelli sportivi.

Sono previste sia giornate ‘curriculari’ sui campi, quali attività scolastica in partnership con i docenti di educazione fisica, che extracurriculari, nei pomeriggi , con tornei ed attività su sabbia.

Da segnalare, che Bamboo ha richiesto la gratuità completa per le scuole dell’iniziativa!