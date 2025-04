Il poliuretano espanso flessibile è stato il fulcro di numerosi progetti innovativi durante il Fuorisalone, con un focus particolare sulla sua produzione sostenibile.

La Milano Design Week ha visto il poliuretano espanso flessibile al centro di numerose installazioni, dove è stato presentato come materiale protagonista di una nuova era del design sostenibile.

Le aziende coinvolte nel progetto Poliuretano-è hanno mostrato come il poliuretano, tradizionalmente usato nel settore del bedding e dell'arredamento, possa essere un materiale che risponde alle esigenze di performance e sostenibilità. La presenza al Superdesign Show e alla Galleria Rossana Orlandi ha dato visibilità a questo materiale, che continua a evolversi per rispondere alle sfide ambientali.

In particolare, "The Scale of Commitment", l'esposizione che ha avuto luogo al Superdesign Show, ha messo in evidenza come il poliuretano possa essere utilizzato per creare soluzioni funzionali e al contempo eco-sostenibili. Sedute realizzate in poliuretano, pannellature acustiche e installazioni artistiche hanno mostrato la bellezza e la versatilità del materiale, che, una volta esaurito il suo ciclo di vita, può essere riciclato e riutilizzato in nuovi prodotti.

Questo impegno verso la sostenibilità ha reso il poliuretano un esempio di come l'industria del design stia facendo passi avanti nel campo dell'economia circolare.

Inoltre, tra le innovazioni presentate, spiccano le schiume viscoelastiche realizzate con materie prime rinnovabili. AIR VE 45 PET, ad esempio, è una schiuma prodotta con polioli derivati dal riciclo del PET, che dimostra come la ricerca stia cercando di ridurre l’impatto ambientale delle produzioni industriali. Il poliuretano, pur mantenendo le sue caratteristiche di comfort e resistenza, diventa sempre più eco-compatibile, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni sostenibili nel mondo del design.