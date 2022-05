“... CCA NISCIUNO È FESSO!”

Lo diceva il grande Antonio De Curtis (Totò), molto spesso nei suoi fantastici film.

E noi di “Perugia: Social City” questa eccezione massima la possiamo prendere a prestito per quanto riguarda la “capatosta” dei nostri politici/amministratori di maggioranza del comune di Perugia su quello che da tempo e senza successo, vanno a proporre per cercare di dare la patata bollente della manutenzione del verde pubblico ai cittadini ed alle loro associazioni sul cosi detto “Futuro nel verde”.

A dire la verità qualche buon samaritano l’hanno trovato ma, a spulciare bene la faccenda, ci si accorge che queste associazioni sono sedute su un banchetto politico che assomiglia tanto alla maggioranza comunale.

Un appello alla maggioranza: “Carissimi assessori e carissimo sindaco, non sarebbe meglio e più normale che invece di porgere la mano per chiedere sacrifici ai vostri cittadini, vi impegnaste a sborsare più danari sui capitolati appositi per poter fare voi il lavoro che chiedete di fare agli altri? Pensateci bene!”