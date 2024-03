Come richiesto da diverse forze politiche di maggioranza, nei prossimi giorni il Presidente del Consiglio comunale procederà, dopo aver sentito i capigruppo, a rimodulare le commissioni consiliari: in questi giorni i Consiglieri hanno presentato le proposte per assicurare una corretta rappresentatività e presenza all’interno dei tre organismi. In particolare quindici Consiglieri si sono uniti per presentare una proposta di cinque nominativi per ogni gruppo.

Ecco il dettaglio: nella prima Commissione: Italiano Antonino, Pellegrino Alessia, Sottile Marilena, Doddo Pippo e Piraino Rosario. Seconda Commissione: Amato Antonino, Bambaci Fabiana, Rizzo Franco, Sgrò Santina e Sottile Alisia. Terza Commissione: Magliarditi Maria, Sindoni Mario, Russo Lydia, Ficarra Danilo e Foti Antonio. Il gruppo di Forza Italia ha anche presentato la propria proposta, che prevede l’inserimento in prima commissione dei Consiglieri Santino Saraò e Valentina Cocuzza, di Alessandro Oliva nella seconda e Giuseppe Stagno nella terza. A completare il quadro saranno altri cinque Consiglieri: Massimo Bagli ed i rappresentanti della minoranza Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Damiano Maisano e Alessio Andaloro.

Nel frattempo è stata completata la riorganizzazione logistica degli uffici a Palazzo dell’Aquila. Dopo il trasferimento del comando di Polizia locale al piano terra del municipio, il settore servizi sociali è operativo sempre al piano terra del Comune; ma nell’ala opposta, con possibilità di accesso per determinate categorie di cittadini dalla via Pescheria, dove aveva sede un tempo la tesoreria comunale. Gli uffici del S.U.A.P. invece hanno trovato sistemazione al terzo piano, la Presidenza del Consiglio comunale al secondo. Si tratta di un’attività che ha impegnato gli operai del Comune per diverse settimane negli spostamenti di arredi e documentazione.

“Alla fine però – spiega l’esperto del Sindaco Franco Russo, coordinatore dei lavori – la soddisfazione per aver messo tutti gli uffici nelle condizioni di mantenere l’operatività, nonostante l’esiguo numero di operai comunali, che ringrazio per l’impegno e la dedizione. Questo trasloco è stato anche l’occasione per smaltire oltre 10 tonnellate di carta, liberando molto locali e una parte dell’archivio dell’ente sito al terzo piano”.